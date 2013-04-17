Герега называет популизмом требования «УДАРа» назначить выборы

Секретарь Киевсовета Галина Герега называет популизмом обращение фракции «УДАР» в Киевсовете к Верховной Раде о необходимости назначения выборов в столице.

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Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевсовета, об этом она сказала, комментируя заявление депутата из фракции "УДАР" в Киевсовете Ивана Крулько о том, что Г.Герега отказалась вносить в повестку дня проект решения об обращении Киевсовета к ВР относительно выборов в столице.

«Проект решения не был включен в повестку дня планерного заседания сессии Киевсовета, он не был согласован профильной постоянной комиссией Киевсовета и не проработан управлением правового обеспечения. Более того, он даже не был роздан депутатам и они не имели возможности с ним ознакомиться», - сказала Г.Герега.

Она подчеркнула, что действовала в соответствии с Регламентом, которым предусмотрено, что «председатель не ставит на голосование предложения о включении в повестку дня пленарного заседания проектов решений, которые не обработаны в соответствии с требованиями Регламента».

Также Г.Герега напомнила, что 19 июля 2012 года в соответствии с частью 3 статьи 42 Закона «О местном самоуправлении в Украине» она обратилась с ходатайством в Верховную Раду Украины о назначении внеочередных выборов Киевского городского головы.

«Я считаю подобные заявления обычным популизмом. В прошлом году, как того требует закон, я уже обращалась к Верховой Раде с соответствующим ходатайством, поэтому сейчас эти вопросы исключительно в компетенции парламента», - сказала Г.Герега.