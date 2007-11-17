Цушко не был на съезде СПУ по состоянию здоровья

Член Социалистической партии Украины Василий ЦУШКО не смог прийти на съезд партии, поскольку он «в достаточно сложном состоянии».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал лидер СПУ Александр МОРОЗ сегодня на съезде СПУ.

Он отметил, что речь идет о здоровье В.ЦУШКО.

А.МОРОЗ также сообщил, что на съезде из-за болезни отсутствует и Ярослав МЕНДУСЬ.

Как сообщал УНИАН, 26 сентября В.ЦУШКО заявил, что был отравлен теофилином, и из-за ухудшения состояния здоровья подал в отставку с поста главы МВД.

Сейчас В.ЦУШКО находится на лечении.