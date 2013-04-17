Янукович уволил двух высокопоставленных чиновников
15:02, 17 апреля 2013Политика
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Президент Украины Виктор Янукович освободил заместителя министра и председателя Государственного агентства.
Виктор Янукович подписал кадровые указы
Президент Украины Виктор Янукович освободил Александра Пинского с должности заместителя министра экономического развития и торговли.
Как сообщал УНИАН, Президент назначил А.Пинского заместителем министра экономического развития и торговли в октябре 2012 года.
Также Президент освободил Владислава Якубовского от должности председателя Государственного агентства экологических инвестиций Украины.
В.Якубовский был назначен на должность председателя Национального агентства экологических инвестиций в конце декабря 2011 года.
Тексты соответствующих указов обнародованы на официальном сайте главы государства.
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