Янукович уволил двух высокопоставленных чиновников

Президент Украины Виктор Янукович освободил Александра Пинского с должности заместителя министра экономического развития и торговли.

Как сообщал УНИАН, Президент назначил А.Пинского заместителем министра экономического развития и торговли в октябре 2012 года.

Также Президент освободил Владислава Якубовского от должности председателя Государственного агентства экологических инвестиций Украины.

В.Якубовский был назначен на должность председателя Национального агентства экологических инвестиций в конце декабря 2011 года.

Тексты соответствующих указов обнародованы на официальном сайте главы государства.