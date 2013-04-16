Объявлению о выходе Павла Балоги из фракции ПР оппозиция аплодировала

Председатель Верховной Рады Украины Владимир Рыбак объявил о выходе народного депутата Украины Павла Балоги из фракции Партии регионов.

Как передает корреспондент УНИАН, это сообщение народные депутаты из оппозиционных фракций встретили аплодисментами.

Как сообщал УНИАН, 13 декабря 2012 года П.Балога написал заявление о выходе из состава фракции Партии регионов.

8 февраля 2013 года Высший административный суд Украины лишил П.Балогу и Александра Домбровского депутатских полномочий. Основанием для такого решения ВАСУ стал иск депутата Верховной Рады VI созыва Юрия Кармазина, который заявил о фальсификации выборов в округах № 11 (Винницкая область) и № 71 (Закарпатская область).

14 февраля председатель Верховной Рады Владимир Рыбак сообщил, что направил в КС представление относительно соответствия Основному Закону решения ВАСУ о лишении П.Балоги и А.Домбровского полномочий.

8 апреля П.Балога сообщил, что направит в аппарат Верховной Рады повторное заявление о выходе из состава фракции Партии регионов.

10 апреля В.Рыбак сообщил, что 9 апреля ему поступило заявление П.Балоги о выходе из фракции Партии регионов. Он сказал: “Вчера я действительно получил заявление, где он пишет, что направил второе заявление”. По словам В.Рыбака, когда начал выяснять, было ли первое заявление от П.Балоги по этому поводу в аппарате ВР, ему сообщили, что П.Балога “его забрал”.