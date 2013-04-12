В Харькове перекрыли площадь, где оппозиция будет проводить митинг (фото, видео)

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе «Батькивщины».

«Городская власть сняла с рейсов 30 автобусов и троллейбусов, чтобы перекрыть площадь, где оппозиция будет проводить митинг», - говорится в сообщении.

Проезд к площади Руднева заблокирован, отметили в оппозиции, добавив, что технической возможности установить аппаратуру для проведения митинга нет.

Вместе с тем в “Батькивщине” подчеркивают, что акция «Вставай, Украина!» в Харькове начнется, как и запланировано, в 15.00. С площади Розы Люксембург отправится колонна во главе с руководителями фракции «Батькивщина» Арсением Яценюком, фракции «УДАР» Виталием Кличко, фракции «Свобода» Олегом Тягнибоком и народными депутатами от оппозиции.

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Колонна пройдет к зданию Апелляционного суда Харьковской области (площадь Руднева), где в 16.00 начнется судебное заседание Киевского районного суда по делу экс-премьера Юлии Тимошенко. Под стенами здания суда состоится митинг, а лидеры оппозиции и народные депутаты примут участие в судебном заседании.

При этом в «Батькивщине» напомнили, что вчера через суд власть пыталась запретить марш и митинг в рамках акции “Вставай, Украина!” в Харькове. «Харьковский окружной административный суд удовлетворил иск Харьковского горсовета, в котором тот по надуманным причинам требовал запретить акцию», - отмечается в сообщении.