Акция оппозиции в Харькове состоится несмотря на запрет

Об этом сообщает сайт "Батькивщины".

В «Батькивщине» отмечают, что участие в мирной шествии и мирном митинге является конституционным правом каждого гражданина. «Это право не может быть ограничено просто по велению власти, которая, используя суды, пытается запретить акцию оппозиции. Акция «Вставай, Украина» в Харькове состоится при любых условиях».

По теме: Украина снова проиграла в Европейском суде

"Как и запланировано, в 15.00 от площади Розы Люксембург двинется марш во главе с главой фракции "Батькивщина" Арсением Яценюком, фракции "УДАР" Виталием Кличко, фракции "Свобода" Олегом Тягнибоком и народными депутатами от оппозиции. Колонна пройдет к Апелляционному суду Харьковской области (площадь Руднева), где в 16.00 начнется судебное заседание Киевского районного суда по делу Юлии Тимошенко", - говорится в сообщении.

По теме: Суд запретил оппозиции «поднимать» Харьков

Как сообщал УНИАН, Харьковский окружной административный суд удовлетворил иск горсовета Харькова с требованием запретить акцию оппозиции.