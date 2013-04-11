Украина снова проиграла в Европейском суде

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом говорится в пресс-релизе ЕСПЧ.

В документе отмечается, что суд заявил об этом в своем решении по делу Веренцов против Украины, которое еще не является окончательным.

Своим решениям суд установил нарушение статьи 11 Конвенции прав человека (свобода собраний и ассоциаций), нарушение статьи 7 (никакого наказания в отсутствие закона) и нарушение параграфов 1 и 3 статьи 6 (право на честное судебное производство).

Истец Алексей Веренцов, 1973 года рождения, известил мэрию Львова об организации ряда мирных акций 12 октября 2010 года. 13 октября Галицкий районный суд признал его виновным в нарушении процедуры организации демонстраций и приговорил к трем дням административного задержания, поскольку Львовский административный суд перед этим запретил проведение в городе акций протеста.

ЕСПЧ в своем решении подчеркнул, что со времен Советского Союза в украинском законодательстве сохранились пробелы относительно законодательства о собраниях. На сегодняшний день в Украине существует лишь указ от 1988 г., который регулирует проведение мирных собраний. ЕСПЧ предложил Украине провести безотлагательную реформу законодательства и административной практики в этой сфере.

Суд также установил, что Украина должна выплатить истцу 6 тыс. евро морального ущерба.