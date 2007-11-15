Азаров рассказал журналистам, какая коалиция ему больше нравится

Партия регионов работает над созданием «эффективной коалиции».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в интервью журналистам заявил представитель Партии регионов, первый вице-премьер-министр Украины, министр финансов Николай АЗАРОВ.

«Мы реально понимаем политическую ситуацию, мы реально понимаем демократические процессы, и мы работаем в том направлении, чтобы эффективно работала Верховная Рада и, соответственно, правительство», - подчеркнул Н.АЗАРОВ.

По его словам, Партия регионов работает над созданием «эффективной коалиции».

После уточнения журналистов, идет ли речь о широкой коалиции, Н.АЗАРОВ ответил: «Вам нравятся слова «широкая», «демократическая», а мне больше нравится определение «эффективная» коалиция, которая способна создать правительство и способна проводить необходимые в стране реформы». «Над созданием такой коалиции Партия регионов очень серьезно работает», - добавил он.

На вопрос журналистов, с какими политическими силами работает Партия регионов в этом направлении, Н.АЗАРОВ ответил: «Работаем с политическими партиями, входящими в парламент».