"Свобода" требует мораторий на новые титановые разработки

Как передает корреспондент УНИАН, участники пикета с лозунгами сначала стояли возле здания областного совета на Площади Королева, а затем зашли в вестибюль и несколько часов находились там, держа лозунги „Нет - титановым карьерам!”, "Протестуем против уничтожения окружающей среды!" и др.

Как рассказал журналистам руководитель Житомирской областной организации ВО „Свобода” Сидор Кизин „на этой сессии снова продолжились бои на «титановом» фронте, поскольку предыдущая сессия облсовета, которая проходила 22 ноября, не поставила окончательной точки, требования представителей общин не были удовлетворены: областным советом не был наложен мораторий на рассмотрение вопросов о выделении полесских земель под титановые разработки”.

Сессия облсовета заслушала требования пикетчиков, которые представили с трибуны сопредседатель Общественного движения сопротивления "Спасем Полесье!" Станислав Гуменюк и народный депутат Украины Александр Мирный. Они отметили, что в случае принятия новых решений о согласовании промышленной добычи титановых руд, Полесью будет угрожать экологическая катастрофа. „Такие решения - это только гвозди в крышку гроба житомирского края, а не мифические инвестиции”, - отметил А.Мирный.

В ответ на требования пикетчиков председатель Житомирской облгосадминистрации Сергей Рыжук эмоционально призвал С.Гуменюка и А.Мирного "не политизировать этот вопрос" и сообщил, что сессия облсовета сегодня никаких вопросов по выделению земель под титановые разработки не будет рассматривать.

„Резонансный вопрос проекта решения о получении компанией «Недра Украины» специального разрешения на пользование недрами Торчинского месторождения титановых руд на территории Радомышльского, Черняховского, Коростышевского районов общей площадью 6 тыс. 129 га и другие подобные сейчас находятся в стадии изучения”, - дополнил С.Рыжука председатель Житомирского областного совета Иосиф Запаловский.

На сессии сообщили, что в облсовете будет создана специальная комиссия по изучению проблемных вопросов разработки в области титановых месторождений. Только после этого ряд резонансных проектов решений облсовета вынесут на рассмотрение сессии совета в марте 2013 года.

Как сообщал УНИАН, аналогичный пикет облсовета состоялся 22 ноября во время ее 12-й сессии. Тогда ВО "Свобода" и жители области пикетировали облсовет в знак протеста против предоставления компании «Недра Украины» права пользования недрами Торчинского месторождения. Житомирский областной совет в этот день должен был рассматривать проект решения о получении компанией «Недра Украины» специального разрешения на пользование недрами Торчинского месторождения титановых руд на территории Радомышльского, Черняховского, Коростышевского районов общей площадью 6 тыс. 129 га, однако после пикетов рассмотрение этого вопроса было перенесено.