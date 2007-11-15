Двух нашеукраинцев ЦИК зарегистрировала незаконно? (дополненная)

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала народными депутатами избранных по списку "Нашей Украины – Народной самообороны" секретаря СНБО Ивана Плюща и заместителя генпрокурора Виктора Шемчука без наличия надлежащей документации.

Об этом сообщают источники "Украинской правды " в Центризбиркоме.

Источники подчеркивают, что регистрация двух нашеукраинцев является незаконной, поскольку нет указа президента об увольнении Плюща с должности секретаря СНБО и распоряжения генпрокурора об увольнении Шемчука с должности замгенпрокурора – прокурора Крыма.

По словам собеседников, требования законодательства предусматривают, что на момент регистрации депутатом кандидат должен подать документы, подтверждающие его увольнение из предыдущего места работы и материально заверенную выписку из трудовой книжки, которое подтверждает этот факт.

Источники утверждают, что в пакетах документов на регистрацию Плюща и Шемчука отсутствует информация об их увольнении с предыдущих мест работы.

Кроме того собеседники сообщили, что председатель Нацбанка Украины Владимир Стельмах не подавал документов на регистрацию его народным депутатом от блока "НУ-НС".

В то же время, член ЦИК Михаил ОХЕНДОВСКИЙ в комментарии УНИАН отметил, что не видит оснований считать незаконной регистрацию депутатов от блока «Наша Украина – Народная самооборона» Ивана ПЛЮЩА и Виктора ШЕМЧУКА. «Центральная избирательная комиссия исходила из того, что за всех 450 депутатов парламента голосовал украинский народ», - сказал он.

М.ОХЕНДОВСКИЙ также сообщил, что И.ПЛЮЩ и В.ШЕМЧУК написали заявление о своем увольнении. «Нет их вины в том, что до сих пор не изданы нормативные акты об их увольнении, и это не может быть препятствием для их регистрации. После того, как И.ПЛЮЩ и В.ШЕМЧУК примут приисягу народного депутата, они должны будут выбирать – оставаться депутатами или писать заявление о сложении депутатских полномочий и сохранить за собой нынешние должности», - пояснил член ЦИК.