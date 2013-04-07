Луценко заверил, что не намерен мстить

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал журналистам у ворот исправительного заведения.

“Это победа украинской демократии, мировой демократии, которая добилась того, что Украина предпринимает правильные шаги по прекращению политических репрессий”, - подчеркнул он.

В то же время Ю.Луценко сказал, что не ощущает вкуса свободы, потому что в тюрьме не был несвободным человеком. По его убеждению, даже в тюрьме можно быть свободным в мыслях, планах и действиях, хотя есть ограничение масштабов этих планов и действий.

“Свободным человеком можно быть где угодно, важно не чувствовать себя одиноким”, - подчеркнул Ю.Луценко.

Он также сказал, что наибольшей радостью для него являются те обстоятельства, что он выходит к коллегам, друзьям и единомышленникам, “нас будет на одного Луценко больше”.

Также он пошутил, что для руководства колонии сегодня действительно благая весть, у них произошло “освобождение от Луценко”.

Экс-министр сказал, что сегодняшний день проведет в кругу семьи, а также он заверил, что не намерен мстить кому-либо.

“Человек, который думает о мести, напрасно тратит дни и годы. Я буду работать на оптимистическую перспективу. Если бы давал характеристику своих планов, то я бы сказал, что на свободу вышел главный оптимист страны”, - сказал Ю.Луценко.

Как сообщал УНИАН, 7 апреля Президент Украины Виктор Янукович подписал указ о помиловании шести осужденных, в том числе бывшего министра внутренних дел Ю.Луценко.