Луценко заверил, что не намерен мстить
Экс-министр внутренних дел Юрий Луценко, который только что покинул Менскую исправительную колонию №91, назвал свое освобождение победой украинской демократии.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал журналистам у ворот исправительного заведения.
“Это победа украинской демократии, мировой демократии, которая добилась того, что Украина предпринимает правильные шаги по прекращению политических репрессий”, - подчеркнул он.
В то же время Ю.Луценко сказал, что не ощущает вкуса свободы, потому что в тюрьме не был несвободным человеком. По его убеждению, даже в тюрьме можно быть свободным в мыслях, планах и действиях, хотя есть ограничение масштабов этих планов и действий.
“Свободным человеком можно быть где угодно, важно не чувствовать себя одиноким”, - подчеркнул Ю.Луценко.
Он также сказал, что наибольшей радостью для него являются те обстоятельства, что он выходит к коллегам, друзьям и единомышленникам, “нас будет на одного Луценко больше”.
Также он пошутил, что для руководства колонии сегодня действительно благая весть, у них произошло “освобождение от Луценко”.
Экс-министр сказал, что сегодняшний день проведет в кругу семьи, а также он заверил, что не намерен мстить кому-либо.
“Человек, который думает о мести, напрасно тратит дни и годы. Я буду работать на оптимистическую перспективу. Если бы давал характеристику своих планов, то я бы сказал, что на свободу вышел главный оптимист страны”, - сказал Ю.Луценко.
Как сообщал УНИАН, 7 апреля Президент Украины Виктор Янукович подписал указ о помиловании шести осужденных, в том числе бывшего министра внутренних дел Ю.Луценко.