Яценюк: В ближайшее время Луценко выйдет на свободу

«Мы уверены в том, что в кратчайшие перспективе, буквально за неделю, две или три, наш политический собрат Юрий Луценко будет на свободе», - заявил председатель фракции «Батькивщина» Арсений Яценюк в Житомире на митинге в рамках общенациональной акции протеста «Вставай, Украина »в субботу, 6 апреля.

«Это ваша заслуга. Это заслуга тех людей, которые за него боролись », - обратился он к участникам митинга.

Арсений Яценюк подчеркнул, что задача оппозиции - «чтобы и Юлия Тимошенко вышла на свободу», сообщает пресс-служба партии "Батькивщина".

По его словам, оппозиция проводит общенациональную акцию «Вставай, Украина», «чтобы готовиться к изменениям». «Он (президент Янукович. - Ред.) И его опричники очень бы хотели, чтобы все попрятались, чтобы было как при советской власти. Мы ходим к людям говорить - не бойтесь ».

Он подчеркнул, что только средствами парламентской борьбы невозможно изменить страну. По его словам, оппозиция внесла в парламент законопроекты которые, в частности, отменяют пенсионную реформу, запрещают закрытия больниц, обеспечивают качественное образование, преодолевают коррупции: «А изменится жизнь даже после принятия этих законов? Разве у нас есть закон, где написано, что президент или премьер-министр может брать взятки? Разве в законах не написано, что каждый имеет право на жилье, работу, предпринимательскую деятельность, образование? Оказывается, не только законами, но теми людьми, которые должны выполнять эти законы, - будет определяться курс страны ».