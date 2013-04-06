Тимошенко зовет на помощь журналистов

Бывший премьер-министр Украины Юлия Тимошенко призывает журналистов присутствовать в харьковской больнице во время составления работниками Качановской колонии очередного акта относительно якобы ее ”отказа” ехать в Киев на заседание суда по делу об убийстве народного депутата Евгения Щербаня.

Об этом говорится в переданном УНИАН открытом письме Ю.Тимошенко к представителям СМИ.

«Вынуждена обратиться к вам с просьбой приехать ко мне в харьковскую больницу ”Укрзализныци” в воскресенье, 7 апреля 2013 года. Прошу, чтобы вы присутствовали во время составления представителями Качановской колонии очередного неправдивого акта относительно моего якобы ”нежелания” ехать в Киев в суд, потому что только ваше присутствие может помочь прекратить лавину неправдивой информации.

Надеюсь, что руководство колонии допустит вас ко мне и не будет препятствовать вам исполнять свой профессиональный долг и фиксировать все, что будет происходить в палате больницы ”Укрзализныци” накануне допроса очередного свидетеля по делу Щербаня”. Если это произойдет, то у вас будет возможность убедиться, что видеосьемки, которые вбрасывают в СМИ по приказу режима, смонтированы и не отображают мою позицию», - отметила Ю.Тимошенко.

При этом экс-премьер объясняет, в чем заключается разница в ее отношении к участию в судебных заседаниях, которые проходят в Харькове и в Киеве.

«Напоминаю, что на рассмотрении в Киевском районном суде г. Харькова находится сфальсифицированное уголовное дело по обвинению меня в ряде надуманных ”преступлений” относительно возвращения НДС, связанных с деятельностью корпорации ЕЭСУ в период, когда я даже не работала в этой корпорации, а была народным депутатом Украины. Эти обвинения 90-х годов были политически мотивированными, местью за оппозиционную деятельность и участие в организации акции ”Украина без Кучмы”.

Генеральная прокуратура Украины и судебные органы уже неоднократно признавали абсурдность этих обвинений, а более 50-ти судей двух палат Верховного Суда Украины, рассматривая вопрос о законности закрытия сфальсифицированных дел, 11 ноября 2005 года приняли постановление, в резолютивной части которого четко сказано, что «указанные уголовные дела в отношении Тимошенко Ю.В. обоснованно и в соответствии с действующим уголовно-процессуальным законодательством закрыты компетентными органами и должностными лицами из-за отсутствия состава преступления на основании ст.6 п.2 УПК Украины», - указала Ю.Тимошенко.

По ее убеждению, учитывая решение ВСУ с делом относительно деятельности ЕЭСУ «все понятно - оно было возбуждено незаконно, вопреки решению ВСУ, является грубым нарушением параграфа 4 протокола №7 к Европейской конвенции по правам человека, а также ст. 61 Конституции Украины относительно постоянства судебных решений, поэтому должно быть немедленно закрыто и не подлежит дальнейшему рассмотрению».

Экс-премьер напомнила, что во время заседания Киевского районного суда Харькова 22 марта 2013 года защитники огласили ходатайство относительно рассмотрения этого дела в ее отсутствие и необходимости немедленного закрытия.

«Оно не подлежит дальнейшему рассмотрению. Я продолжаю находиться в стационаре ЦКБ № 5 и не вижу оснований для нанесения дальнейшего непоправимого вреда моему здоровью во время доставки и участия в рассмотрении этого абсурдного дела относительно ЕЭСУ в Киевском районном суде г. Харькова.

Тяжелое состояние здоровья, согласно ст.249 УПК Украины (1960 г.), не позволяет мне присутствовать на судебном заседании, которое должно состояться 12 апреля 2013 г.», - отметила Ю.Тимошенко.

Вместе с тем она в который раз заявила, что хочет присутствовать на судебных заседаниях, в ходе которых допрашивают свидетелей по делу об убийстве в 1996 году народного депутата, бизнесмена Евгения Щербаня. «Однако, учитывая тяжесть сфальсифицированных режимом Януковича обвинений по другому политически мотивированному делу - ”делу Шербаня”, я продолжаю требовать своего личного присутствия на судебных заседаниях по допросам всех свидетелей. Несмотря на тяжелое состояние здоровья и лечение в стационарном отделенные харьковской больницы ”Укрзализныци”, я в очередной раз подчеркиваю свою готовность на транспортировку в Киев», - отметила экс-премьер.

По убеждению Ю.Тимошенко, «режим пытается противозаконно и бездоказательно» назначить ей пожизненное заключение по делу об убийстве Е.Щербаня.

«По настоянию ГПУ, пользуясь моим пребыванием в харьковской ЦКБ № 5 на стационарном лечении, в нарушение требований ст. 225 УПК Украины (в редакции 2012 г.), опираясь на сфальсифицированных руководством Качановской тюрьмы акты относительно якобы моего ”нежелания” приезжать в Киев суд продолжает проводить в мое отсутствие непонятные заседания по допросу свидетелей», - отметила Ю.Тимошенко.

Экс-премьер настаивает, что «против сфальсифицированных актов» о ее ”отказе”, неправдивых показаний якобы ”свидетелей” ГПУ, построенных на словах трех-четырех-пятих человек или умерших людей, должно быть ее собственное слово, потому что «досказывать абсурдность обвинения в вымышленной властью причастности к тяжкому преступлению» собирается несмотря на свое здоровье.

Ю.Тимошенко надеется, что журналисты будут присутствовать завтра в больнице ”Укрзализныци” во время составления администрацией тюрьмы ”отказного” акта и смогут обнародовать ее позицию.