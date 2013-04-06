Политолог: видим деградацию постсоветского парламента

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение выразил директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев на пресс-конференции.

По его словам, вчерашние события в ВР свидетельствуют о глубоком парламентском кризисе.

«Это свидетельство глубокого кризиса, в котором оказался украинский парламент постсовеского периода, фактически мы видим деградацию Верховной Рады как постсоветского института», - сказал эксперт.

«В чем кризис? Он еще не может работать как европейский парламент, как независимый парламент, но уже не может работать исключительно в ручном режиме как придаток исполнительной власти», - добавил он.

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В.Карасев считает, что параллельное заседание парламентского большинства произошло «не от хорошей жизни». «Парламентское большинство было вынуждено перенести вот этот парламент постсоветского типа в отдельную реанимационную палату для того, чтобы продолжить работу парламента именно в постсоветском ручном режиме», - сказал он.

Политолог также отметил, что идея референдума существует «как некая идея, желание», но четкого плана проведения референдума у власти нет.

«В нынешних условиях идея референдума возникает не как план укрепления победы, а как вынужденный инструмент выхода их политического кризиса», - добавил он.