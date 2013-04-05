Из-за блокирования Рады можно потерять парламент – эксперт

«Нужно возобновить работу парламента, потому, что в обратном случае его можно потерять. То есть нужно разблокировать трибуну, вернуться в зал заседаний Верховной Рады, согласовать повестку дня, особенно рассмотрение тех законов, которые способствуют европейской интеграции Украины и улучшению экономической ситуации, потому что правительство не может работать, если законов нет. Можно действительно критиковать его за экономическую ситуацию, но давайте законы соответствующие, чтобы правительство могло тоже опираться на них», – считает эксперт.

В то же время, по его словам, заявление оппозиции, что «выездное заседание на Банковой – путч», не более чем «языковые игры».

«Не нужно сегодня бросаться словами, заниматься лингвистическими упражнениями: «переворот», «заворот», «неповорот», «путч» и так далее. Это, как говорил когда-то один философ, «языковые игры». А нужно сегодня собрать все фракции, говорить с Рыбаком, говорить с Ефремовым, говорить с Симоненко, собраться оппозиции всей, и не разжигать вражду, не раздувать конфликт и поляризацию, это путь в никуда», – констатирует Карасев.

Эксперт также считает, что оппозиции наивно рассчитывать на поддержку «улицы».

«Я бы сказал так, что если оппозиция рассчитывает на улицу, то ничего не будет. На Западной Украине видели, что были недостаточно массовые акции, и вряд ли могут быть такие большие массовые акции в Киеве в защиту парламента. Что-то будет, но это не то, что может повлиять серьезно на ситуацию в стране, в том числе на парламент».

Напомним, что вчера утром большинство народных депутатов проголосовало за проведение выездного заседания парламента.