Политолог: никакого парламентского пути в этой стране не будет

Как передает корреспондент УНИАН, на пресс-конференции в Киеве, комментируя события в парламенте, он сказал, что план власти заключается в полной дискредитации Верховной Рады.

По мнению С.Тарана, это необходимо, чтобы в августе было легче провести референдум о создании двухпалатного парламента на мажоритарной основе, что уничтожит партийную систему в Украине.

«Власть таким способом надеется контролировать мажоритарщиков – через кнут и пряник, через правоохранительные органы…», - сказал он.

С.Таран назвал иллюзией то, что Президент планирует путем воплощения такого сценария контролировать парламент.

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«Остается много вопросов: какие будут полномочия у верхней палаты, какие будут полномочия депутатов и тому подобное», - заметил он.

По мнению политолога, оппозиция должна противопоставить этому сценарию тотальную мобилизацию, она должна идти к людям, на улицу. «Очень важно, чтобы оппозиция поняла, что никакого парламентского пути изменения власти в этой стране не будет», - сказал С.Таран.

Он отметил, что оппозиция уже сейчас должна представить программу «Украина после Януковича», и очень важно, чтобы под этой программой подписались не только лидеры трех оппозиционных парламентских сил, но и представители гражданского общества.