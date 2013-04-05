В Вашингтоне призывают Януковича вспомнить о долге президента

События 4 апреля портят имидж украинского законодательного органа и Украины в целом, считает бывший посол США в Украине и старший научный сотрудник Института Брукингса Стивен Пайфер.

«Рада не похожа государственный орган, который пытается решить серьезные проблемы в стране», - отметил Пайфер в комментарии Голосу Америки.

В результате, говорит Пайфер, это может негативно сказаться на шансах Украины подписать Соглашение об ассоциации с ЕС и ухудшить отношения с США: «Работа Верховной Рады не соответствует представлению европейцев о нормальной работе законодательного органа. Это усиливает позиции тех, кто говорит, что Украина еще не готова к более глубокой интеграции в Европу. Также я ожидаю, что вы не увидите много контактов на высоком уровне и с США. Недавно в Киев приезжала заместитель Государственного секретаря США Венди Шерман. Я думаю, что это - самый высокий уровень представительства американского правительства в Украине, на который может рассчитывать украинская власть».

Президент Дома свободы Дейвид Креймер, который ранее занимался украинскими вопросами в Государственном департаменте США, считает, что развитие политических событий подрывает авторитет Украины, председательствующей в ОБСЕ, и может стать отрицательным фактором в евроинтеграционных намерениях. Но, обращают внимание оба эксперта, еще больший вред последнем нанесет недавнее судебное решение в отношении Юрия Луценко.

Оба эксперты призывают представителей украинского парламента как можно скорее восстановить нормальную работу Верховной Рады. И здесь основную роль должен сыграть президент страны Виктор Янукович, убеждены они.

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«Это обязанность президента сказать, что парламент должен встретиться в полном составе и начать искать компромиссы. Американский Конгресс тоже очень поляризован. Но республиканцы в Палате представителей и демократы в Сенате не проводят сессии вне их залов заседаний, исключая из них меньшинство. Если они бы это попробовали, то Президент Обама не молчал бы по этому поводу», - считает Креймер.

«Президент Янукович, если он хочет продвигать Украину ближе к Европе, должен призвать обе стороны искать компромиссы. Он должен думать о том, как за пределами Украины выглядит тот факт, что Рада не работает».

Оба эксперта ставят под сомнение легитимность решений, принятых на отдельном заседании парламента, и обращают внимание на то, что раскол и беспорядки в Киеве случились в очень неудобное время - во время работы миссии МВФ. А значит могут иметь для Украины не только политические, но и непосредственные финансовые последствия.