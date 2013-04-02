ОПОРА: Партия регионов - самая богатая партия в ВР, Свобода - самая бедная

Об этом УНИАН сообщили в Гражданской сети ОПОРА.

«Четыре из пяти парламентских партий обнародовали финансовые отчеты за 2012 год. Содержание и детализация информации оставляет желать лучшего, хотя действующее законодательство довольно либерально определяет порядок и сроки обнародования таких данных. Кроме того, 3 из 4 партий опубликовали материалы в припартийных СМИ, а не общенациональных популярных медиа. Таким образом, значительная часть граждан лишена возможности получить доступ к отчетам удобным способом», - отмечается в сообщении.

Как отмечают в ОПОРЕ, ссылаясь на финансовые отчеты о доходах, расходах, имуществе партий, наиболее финансово состоятельной среди парламентских партий в Украине является Партия регионов, а менее всего - ВО «Свобода».

Политическая сила «УДАР» в настоящее время не опубликовала финансовый отчет, а в телефонном разговоре руководитель аппарата сообщил ОПОРЕ, что его обнародуют в середине апреля, прибавили в Гражданской сети.

Общая сумма дохода Партии регионов, по данным отчета, более 325 млн грн. Из них добровольные пожертвования и членские взносы - 324 млн. 933 тыс. грн, пассивный доход - 345 тыс. грн. В отчете об имуществе Партии регионов значится: «Остаточная стоимость основных средств, малоценных материальных необратимых активов и невещественных активов на 31 декабря 2012 года составляет 1 938, 9 млн. грн».

На втором месте - ВО «Батькивщина». Доходы этой партии за 2012 год составляют 114 млн. 494 тыс. грн. В том числе: поступления в виде безвозвратной финансовой помощи - 114 млн. 430 тыс. грн; пассивные доходы - 39 тыс. грн; другие доходы - 25 тыс. грн. Кроме того, в «Батькивщине» отмечают начальную стоимость основных средств - около 5 млн. грн.

Поступления в бюджет Коммунистической партии Украины составили 112 млн. грн. Из них львиная доля приходится на добровольные пожертвования - 111 млн. грн. Члены партии уплатили взносов на сумму 831 тыс. грн. Пассивный доход - 33 тыс. грн. КПУ не информирует о собственном имущественном положении.

Наименьший доход за прошлый год был у ВО «Свобода» - 27 млн. 348 тыс. грн. Благотворительные взносы на развитие партии составили 26 млн. 906 тыс. грн. Поступления за продажу и подписку газеты ВО «Свобода» - 471 тыс. грн. Отчет об имуществе «Свобода» не представила.

В ОПОРЕ отметили, что среди политических сил, которые обнародовали финансовый отчет, только «Свобода» детализировала партийные расходы. Так, в 2012 «Свободе» пришлось израсходовать 25 млн. 240 тыс. грн. Из них, в частности, на рекламно-информационные услуги - 590 974, 88 грн; печатание газеты - 448 143, 23 грн; денежный залог кандидатов в народные депутаты - 304 152, 00 грн; внесение средств в избирательный фонд ВО «Свобода» - 23 200 000, 00 грн.

В свою очередь сумма расходов КПУ в 2012 году составляет почти 111 млн грн. Две трети этих денег, а именно 77 795 365 грн, пошли на предвыборную кампанию. Почти в 33 млн. грн. обошлось годовое содержание аппарата партии.

Расходы ВО «Батькивщина» за прошлый год составляют 112 млн. 337 тыс. грн. Содержание обошлось в 5 млн. 640 тыс. грн, расходы на уставные задачи партии - 106 млн. 697 тыс. грн.

Больше всего в 2012 году израсходовала Партия регионов - 315 млн. 387 тыс. грн. На выполнение уставных задч - 307 млн. 440 тыс., в том числе на формирование избирательного фонда - 218 млн. грн. Содержание аппарата обошлось почти в 8 млн. грн.

По информации ОПОРЫ, отчет КПУ был опубликован в мартовском номере газеты «Коммунист» (более чем 100-тысячное издание), ВО «Свобода» - в газете «Свобода», ВО «Батькивщина» - в газете «Вечерние вести». Партия регионов напечатала отчет в газете центральных органов власти «Урядовий кур’єр» в рубрике «Реклама. Объявление».