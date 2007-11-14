Ляпину византийская политика «уже задрала!»

Представитель блока НУ-НС Ксения Ляпина заявила ИнтерМедиа консалтинг, что Партия регионов не рассматривается в блоке как возможный партнер при создании большинства в новоизбранном парламенте.

Комментируя вчерашнее заявление лидера Блока Литвина, что между ПР и НУ-НС ведутся кулуарные переговоры о создании широкой коалиции, и что они уже успели поделить между собой портфели, политик сказала: “Не думаю, что Литвин мог это прямо сказать, он, наверное, говорил какими-то намеками, потому что с его стороны, со стороны опытного политика, унизительно говорить подобные безосновательные и оскорбительные для НУ-НС вещи. Это унизительно, потому что принцип “баба бабе сказала”, может, на базаре хорош, но никак не в политике”.

Ксения Ляпина напомнила, что блок НУ-НС официально зарегистрировал свои обязательства вместе с БЮТ создать демократическое большинство в ВР. По ее словам, то, что трое из блока не поставили свои подписи под предварительным коалиционным соглашением, не означает, что они откажутся это сделать после принятия присяги.

“Декларация не подписана тремя людьми из блока по абсолютно понятным соображениям – двое четко говорят, что они просто не хотят подписывать эту декларацию, а подпишут сразу коалиционное соглашение. А третий, Иван Плющ, пока ведет переговоры с Президентом о том, будет ли он оставаться на должности секретаря СНБОУ или станет депутатом. Понятно, если ему предложат остаться секретарем СНБОУ, то он выберет именно такой вариант”, - подчеркнула она.

Поэтому, отметила политик, “никаких оснований утверждать подобные вещи нет, никаких переговоров - ни официальных, ни кулуарных НУ-НС не ведет с Партией регионов”.

“В нашем блоке вообще поставили так ситуацию, что мы даже поздороваться не можем с каким-нибудь регионалом, потому что сразу кто-нибудь заявит, что это и есть какие-то кулуарные переговоры. Эта византийская политика уже задрала! Хочу напомнить, что мы идем в Европу, а европейская политика - она публична”, - резюмировала Ксения Ляпина.