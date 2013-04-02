Баганец утверждает, что решения о кассации Луценко сегодня не будет

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил в интервью журналистам в перерыве судебного заседания.

“Еще формально (кассацию) не рассматривали. Сегодня решения не будет”, - сказал адвокат.

А.Баганец пояснил, что после него с объяснениями должны выступить еще трое адвокатов и защитник Ирина Луценко, а также сам Ю.Луценко, после чего суд должен заслушать мнения прокуроров, а затем отправиться в совещательную комнату для принятия решения.

В то же время А.Баганец подчеркнул, что ни у него, ни у его подзащитного нет сомнений в том, что приговор будет отменен, а дело закрыто за отсутствием в действиях Ю.Луценко состава преступления.

Как сообщал УНИАН, Высший спецсуд рассматривает кассацию на приговор о лишении Ю.Луценко свободы на 4 года за совершение служебных преступлений.

Ю.Луценко был арестован в декабре 2010 года. Генпрокуратура обвинила его в превышении полномочий: Ю.Луценко инкриминировали незаконный прием на работу в милицию своего личного водителя, предоставление ему государственной квартиры и начисление пенсии, а также чрезмерно пышное празднование Дня милиции в пик экономического кризиса в 2009 году.

Печерский районный суд Киева 27 февраля 2012 года приговорил Ю.Луценко к 4 годам заключения с конфискацией имущества.

16 мая Апелляционный суд Киева признал правомерным приговор, вынесенный Ю.Луценко Печерским районным судом столицы.

Ю.Луценко отбывает наказание в Менской колонии в Черниговской области.