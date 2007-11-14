Украина выделила Киргизии 138 млн. грн. гуманитарной помощи

Кабинет министров Украины принял распоряжение о выделении Киргизии 138 млн. грн. (соответствует 27 млн. долларов) гуманитарной помощи.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил один из участников сегодняшнего заседания Кабмина.

13 ноября Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подписал указ о выделении Киргизии гуманитарной помощи в связи с землетрясением в этой стране. Президент поручил Кабинету министров обеспечить предоставление гуманитарной помощи Киргизии.

Как сообщал УНИАН, официальный Бишкек заявляет, что урегулирование вопроса долга Украины перед Киргизией в размере более 27 млн. долларов, оставшегося со времен СССР и признанного Киргизией как не государственный долг Украины, будет способствовать прогрессу в переговорном процессе в рамках Рабочей группы по вступлению Украины в ВТО.