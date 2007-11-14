Ющенко вложил свою записку в Стену Плача (фото)

Во время пребывания в Израиле Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО и его супруга Екатерина ЮЩЕНКО посетили святыни Иерусалима.

Как сообщает пресс-служба Президента Украины, они побывали в Церкви всех наций, где поклонились камню, на котором прочитал свою последнюю молитву Иисус Христос. Кроме того, Виктор и Екатерина ЮЩЕНКО побывали в Гефсиманском саду, а также поставили свечи к иконе Богородицы в гробнице Святой Богородицы. Президентская чета побывала у Стены Плача и в подземных ходах под ней. В.ЮЩЕНКО вложил в стену свою записку.

Фото пресс-службы Президента