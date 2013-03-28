«УДАРовец» заявляет, что Азаров натравливает на него Генпрокуратуру

Об этом заявил народный депутат от «УДАРа» Сергей Каплин, сообщили УНИАН в пресс-службе политической партии "УДАР Виталия Кличко".

«Мне известно, что после того, как охранники выполнили приказ Н.Азарова, два «народных любимца» министр образования и науки Дмитрий Табачник и глава МВД Виталий Захарченко затронули вопрос о привлечении меня к уголовной ответственности за самоуправство. Также было принято решение, что Н.Азаров подаст запрос в Генпрокуратуру и дальше продлят дело против меня», - сказал С.Каплин.

Пресс-служба сообщает, что после вчерашнего заседания правительства, с которого охранники по приказу Н.Азарова вывели «УДАРовца», С.Каплин направил депутатское обращение в Генпрокуратуру относительно действий премьера.

«Я продолжу контролировать работу Н.Азарова как премьера, как политика, как чиновника, как гражданина. Ему не удастся уничтожить парламент, мы же сможем освободить от него Украину», - подчеркнул депутат.

Как сообщал УНИАН, 27 марта с.г. премьер-министр Украины Н.Азаров выгнал из зала заседаний правительства народного депутата от партии «УДАР» С.Каплина.

После вступительного слова Н.Азарова и доклада председателя Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Михаила Болотских народный депутат начал громко что-то требовать от правительства, но журналисты не слышали, какими именно были требования. Н.Азаров на повышенных тонах начал требовать от охраны вывести С.Каплина из зала заседаний.

“Вы сорвали работу Верховной Рады, и сейчас Вы предлагаете сорвать работу Кабинета министров. Никакие мандаты не должны использоваться. Охрана, пожалуйста, я на себя беру ответственность, выводите его из зала. Такой наглости... Никакие мандаты не должны использоваться для срыва работы правительства”, - заявил Н.Азаров.

Он несколько раз повторил свое требование вывести депутата из зала. “Я вас предупреждаю: любые попытки так называемых народных депутатов мешать работе правительства будут пресекаться, и не будут пускаться в зал заседаний правительства. Еще раз предупреждаю: охрана, вывести этого депутата из зала”, - отметил Н.Азаров.