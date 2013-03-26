Оппозиция заново будет собирать подписи за отставку генпрокурора

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время пресс-конференции сказал лидер фракции “Батькивщина” Арсений Яценюк, отвечая на вопрос журналистов.

А.Яценюк отметил, что раньше подписи за отставку генерального прокурора уже были переданы для регистрации в ВР соответствующего постановления об отставке генерального прокурора.

“Аппарат Верховной Рады отказал нам в регистрации этого постановления, так как эти подписи были собраны не на подписных листах с печатями аппарата Верховной Рады, потому что тогда аппарат отказался их выдавать. Они просят, чтобы мы переподписали. Сделаем”, - сказал А.Яценюк.

В то же время он напомнил, что подписи за отставку премьер-министра Украины Николая Азарова уже поданы и зарегистрированы. Кроме того, отметил А.Яценюк, вся фракция “Батькивщина” подписала и официально передала фракции “УДАР” свои подписи за отставку председателя Верховной Рады Владимира Рыбака, сбор которых инициировался фракцией “УДАР”.