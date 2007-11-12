Кинах агитирует за зону свободной торговли Украина-ЕС

Министр экономики Украины Анатолий КИНАХ убежден, что новый базовый Договор между Украиной и Европейским Союзом расширит перспективы сотрудничества и откроет новые горизонты сотрудничества.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе А.КИНАХА, на заседании Украинской части Комитета по вопросам сотрудничества между Украиной и ЕС, среди других вопросов, обсуждался вопрос подготовки нового базового Договора между Украиной и ЕС в связи с окончанием действия Соглашения «О партнерстве и сотрудничестве между Украиной и Европейскими Содружествами и их государствами-членами».

Это Соглашение было подписано еще в 1994 году, в 1998 году она вступила, сроком на 10 лет с автоматическим продолжением на следующий год. Таким образом, ввиду срока действия Соглашения, который может закончиться в следующем году, а также положений некоторых статей, которые выполнены украинской стороной, разрабатывается новый базовый Договор между Украиной и ЕС.

Переговоры относительно заключения нового базового договора между Украиной и ЕС (на замену Соглашения о партнерстве и сотрудничестве) начались в марте текущего года.

Министр экономики Украины убежден что, новый базовый Договор между Украиной и ЕС расширит перспективы сотрудничества и откроет новые горизонты сотрудничества.

Да, одной из интегрированных составляющих нового базового договора, считает А.КИНАХ, должно быть положение о создании зоны свободной торговли между Украиной и ЕС, переговоры относительно которой официально начнутся после вступления нашего государства в ВТО.

«Создание зоны свободной торговли между Украиной и ЕС будет способствовать уменьшению нетарифных ограничений в торговле товарами, созданию условий для поощрения инвестиций в украинскую экономику, а также общему открытию рынков», - резюмировал А.КИНАХ.