ПР пошла на принцип: Мартынюка не променяют ни на кого

Партия регионов не откажется от своей позиции поддержать кандидатуру Адама Мартынюка на пост председателя Подготовительной группы по организации первого заседания парламента VI созыва. Об этом ИнтерМедиа консалтинг заявил представитель Партии регионов, являющийся также членом Подготовительной группы по подготовке и организации 1-го пленарного заседания ВР VI созыва, Василий Киселев.

Он подчеркнул, что вопрос о голосовании именно за кандидатуру коммуниста Адама Мартынюка на пост председателя этой группы является для ПР принципиальным.

“Так как только председатель имеет право подписи под документами, за которые голосовали на заседании комиссии, то этот вопрос мы и обсуждать не хотим”, - так он отреагировал на реплику, почему ПР не хочет уступить НУ-НС и проголосовать за ее кандидата Романа Зварыча.

Он раскритиковал действия членов рабочей группы - представителей блока НУ-НС за то, что они не хотят поддержать кандидатуру, предложенную Партией регионов: “Они обвиняли нас в том, что мы заняли деструктивную позицию, а сегодня говорят, что это непринципиальный вопрос. Для нас этот вопрос стоит так – более подготовленного человека, чем Мартынюк в этой группе нет. А они настаивают на Зварыче”.

На вопрос, почему ПР не выдвинула кандидата-члена партии на эту должность, Василий Киселев ответил: “Зачем? Мы приняли решение, что это будет Мартынюк. Зачем, чтобы упрекали нас, что мы деремся за должности? Не надо этого нам! Мы будем работать рядовыми членами”.

Напомним, сегодня на заседании Подготовительной группы по организации первого заседания парламента VI созыва присутствовали представители от всех политических сил, победивших на выборах.

В ходе заседания были предложены две кандидатуры – Романа Зварыча от БЮТ и НУ-НС и Адама Мартынюка от Партии регионов и КПУ. Обе кандидатуры не получили необходимого количества голосов.

В заседании рабочей группы объявлен перерыв до 15:00 13 ноября.