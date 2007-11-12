Чорновил: Тимошенко купила почти половину ”Нашей Украины”

Кандидат в депутаты Верховной Рады от Партии Регионов Тарас Черновил уверен, что "все, что происходит в последнее время в украинской политике, – игра Тимошенко". Об этом политик заявил в интервью "Главреду". "...Через год она сможет спровоцировать скандал, когда не ее руками, так руками Президента или «нашеукраинцев» будет развалена демократическая коалиция, а сама Тимошенко уйдет в отставку с должности премьера. После чего скажет: «Смотрите, меня опять предали. Я одна белая и пушистая, а они все плохие, все одинаковые». И красиво пойдет на президентские выборы..", - таким видит будущее демократической коалиции регионал. "Я думаю, что в Секретариате Президента локти себе кусают за те апрельские и майские указы о досрочных выборах. Ведь Ющенко своими руками создал для Тимошенко плацдарм для президентства – это же была ее игра! Вообще, создается впечатление, что все, что происходит в последнее время в украинской политике, – игра Тимошенко. Ее бы энергию, и в мирных целях...

...Потому что пока Ющенко шарпается между всеми, Тимошенко уже купила почти половину фракции «Наша Украина»! Она ведет переговоры с Кириленко, подписаны соглашения между НСНУ и БЮТ... Я же сразу сказал: БЮТ подписал договор с БЮТ – нет уже Кириленко как представителя «Нашей Украины», - заявил Тарас Чорновил.