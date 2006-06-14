В палаточном лагере пикетчиков Старокрымского полигона (фото)

Пикетчики говорят, что намерены стоять, пока не вывезут американский груз из порта Феодосии.

5 июня заместитель начальника Генштаба Вооруженных Сил Украины вице-адмирал Игорь КНЯЗЬ в интервью газете “Народна армія” сообщил, что возле Феодосии будет создан специализированный миротворческий центр для подготовки морской пехоты.

И.КНЯЗЬ, в частности, сообщил: “Мы решили создать возле Феодосии специализированный миротворческий центр для подготовки морской пехоты. Все основания для этого есть. Ведь рядом - десантный полигон “Опук”, аэродром “Кировское”.

Он также сообщил, что вооруженные силы США готовы помочь в его обустройстве – их вклад в инфраструктуру составляет, приблизительно, 350 тыс. долларов. Вице-адмирал при этом напомнил, что американские военные в свое время помогли Вооруженным Силам Украины в обустройстве Яворивского общевойскового полигона. “В настоящее время - это лучший учебный центр в Вооруженных Силах Украины, где есть все необходимое для проведения учений. Вряд ли без Яворива мы подготовили бригаду в Ирак. Так же и с Широколановским полигоном, где также состоялось немало учений. То есть создание Старокрымского миротворческого центра - это очередной шаг в повышении боеготовности наших Вооруженных Сил”.