Литвин отказывается голосовать по ”дурацкой” системе

Голосование Блока Литвина за кандидатуру премьер-министра в Верховной Раде VI созыва будет зависеть, среди прочего, и от того, какую команду предложит кандидат на эту должность. Об этом заявил кандидат в народные депутаты, лидер указанной политической силы Владимир Литвин в эфире "5 канала".

"Если будет снова эта дурацкая квотная система…, то мы принимать участия в этом не будем", - сказал политик.

15 октября Блок Юлии Тимошенко (БЮТ) и блок "Наша Украина - Народная самооборона" (НУНС) парафировали соглашение о формировании коалиции в парламенте VI созыва. 17 октября они обнародовали этот документ. Согласно договоренностям, пост премьер-министра достается лидеру БЮТ Юлии Тимошенко.

ЛігаБізнесІнформ