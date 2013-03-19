Арбузов - об отношениях с Александром Януковичем: Сейчас никакие

Как передает корреспондент УНИАН, об этом С.Арбузов заявил в комментарии журналистам после пресс-конференции в Кабинете министров.

“Нет, я не получал предложения (стать премьером — УНИАН)”, - сказал С.Арбузов.

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При этом, отвечая на вопрос журналистов, он отметил, что сейчас не находится в каких-то особых отношениях со старшим сыном Президента Александром Януковичем. Отвечая на вопрос, какие у него отношения с А.Януковичем, С.Арбузов сказал: “Сейчас никакие. Была ситуация, которую сейчас демонизировали, рассказали, что это чуть ли не основная причина, почему в этой стране все происходит. На самом деле это не так. Тут много выдуманного”.