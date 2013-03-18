Если бы парламентские выборы состоялись сегодня (опрос)

Об этом свидетельствуют обнародованные на сайте Центра Разумкова результаты исследования, проведенного социологической службой Центра с 1 по 6 марта 2013 года.

ВО «Батькивщина» получило бы соответственно 14,3% и 19,4%, Политическая партия «УДАР» Виталия Кличко» – соответственно 12,7% и 15,7%, ВО «Свобода» – соответственно 10,2% и 13,6%, Коммунистическая партия Украины – соответственно 5,3% и 6,1%.

Готовность принять участие в выборах выразили 67,9% респондентов (40,2% уверены, что примут в них участие, а 27,7% ответили, что, «скорее всего», примут участие).

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*** Всего было опрошено 2010 респондентов в возрасте от 18 лет во всех областях Украины, Киеве и АР Крым по выборке, которая представляет взрослое население Украины по основным социально-демографическим показателям. Опрос проводился в 132 населенных пунктах (из них 79 городских и 53 сельских поселений). Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.