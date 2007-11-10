В понедельник Ющенко опять возьмется за ГАИ

Сообщение пресс-службы Президента

12 ноября Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО примет участие в совещании по вопросам деятельности Госавтоинспекции МВД Украины. Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента Украины, совещание начнется в 9 час. 30 мин. на территории МВД Украины (ул. Богомольца, 10). Аккредитацию журналистов проводит пресс-служба МВД по тел. 256-15-96, 254-75-18 до 17 час. 30 мин. 11 ноября.

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