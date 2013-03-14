Рыбака цепляет, когда из-за его русского в Раде поднимают крик
12:29, 14 марта 2013Политика
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Председатель Верховной Рады Украины Владимир Рыбак не считает языковой вопрос важным в работе парламента.
Владимир Рыбак: Разве русское население — это что, национальное меньшинство?
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время встречи с рабочими ПАО «Запорожский завод ферросплавов» в Запорожье.
По словам В.Рыбака, очень неприглядно выглядит ситуация, когда он на заседании парламента скажет на русском языке, и начинается крик в сессионном зале.
“Разве русское население — это что, национальное меньшинство? Это, что - ущербные люди в Украине?”, - сказал глава ВР.
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В.Рыбак подчеркнул, что согласно законодательству Украины, на заседании парламента он разговаривает на украинском языке, но “в обиходе я - русскоязычный человек и разговариваю на русском языке”.
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