Рыбака цепляет, когда из-за его русского в Раде поднимают крик

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время встречи с рабочими ПАО «Запорожский завод ферросплавов» в Запорожье.

По словам В.Рыбака, очень неприглядно выглядит ситуация, когда он на заседании парламента скажет на русском языке, и начинается крик в сессионном зале.

“Разве русское население — это что, национальное меньшинство? Это, что - ущербные люди в Украине?”, - сказал глава ВР.

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В.Рыбак подчеркнул, что согласно законодательству Украины, на заседании парламента он разговаривает на украинском языке, но “в обиходе я - русскоязычный человек и разговариваю на русском языке”.