Регионалы придут на подготовительное заседание ВР

Партия регионов в понедельник, 12 ноября, намерена принять участие в заседании подготовительной группы по проведению первой сессии Верховной Рады VI созыва.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время круглого стола сообщила член Партии регионов Анна ГЕРМАН.

Она отметила, что сегодня в 15.00 состоится заседание членов Партии регионов, входящих в состав подготовительной группы.

По словам А.ГЕРМАН, участники заседания будут обсуждать вопросы участия Партии регионов в заседании подготовительной группы, а также регистрации Центральной избирательной комиссией кандидатов в народные депутаты от Партии регионов.

Кроме того, по словам А.ГЕРМАН, на заседании будут обсуждаться вопросы, которые Партия регионов планирует вынести на первоочередное обсуждение ВР, в частности, об отмене льгот для депутатов и социальных обещаний Партии регионов.

При этом А.ГЕРМАН заверила, что Партия регионов в новоизбранном парламенте будет «работать конструктивно и спокойно».

«Я вас заверяю, что не будет никаких скандалов, мы зарегистрируемся и получим депутатские мандаты», - сказала она.

В то же время, по словам А.ГЕРМАН, Партия регионов не допустит ни одного “пакетного” голосования законопроектов. «Мы будем всеми законными методами бороться за то, чтобы Регламент Верховной Рады выполнялся», - сказала она.

Как сообщал УНИАН, 6, 7 и 8 ноября заседания группы по подготовке и организации первого заседания ВР VI созыва не состоялись в связи с отсутствием представителей от Партии регионов, Блока Литвина и КПУ.

В частности, Партия регионов предлагала перенести заседание группы по организации первого заседания ВР на после завершения процедуры регистрации народных депутатов.

Всего в подготовительную группу входят 30 человек от политических сил, прошедших в ВР. Для кворума необходимо, чтобы на заседании присутствовали 16 человек.

На понедельник, 12 ноября, вновь запланировано заседание подготовительной группы по проведению первой сессии Верховной Рады VI созыва.