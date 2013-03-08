Тимошенко в больницу передали цветы и запустили в небо сердце из роз

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Харьковской областной организации ВО «Батькивщина», по случаю Международного женского дня сторонники Ю.Тимошенко провели торжественный митинг перед Центральной клинической больницей «Укрзализныци» в Харькове, в стационаре которой находится экс-премьер.

По данным пресс-службы, в мероприятии приняли участие около 500 активистов из Сумской, Полтавской, Луганской, Донецкой, Днепропетровской, Киевской, Львовской областей, АР Крым, а также народные депутаты от оппозиции Арсен Аваков, Александр Бригинец, Юрий Одарченко, Ирина Купрейчук, Валерий Головко, Владимир Шульга и Олег Медуница.

Депутаты прошли на территорию больницы с букетами цветов для Ю.Тимошенко, однако охрана не позволила непосредственно передать их экс-премьеру. Сторонники из регионов также хотели передать лидеру оппозиции «огромное количество открыток, писем поддержки, с которыми к Юлии Тимошенко обратились украинцы со всех областей Украины», однако им не разрешили занести коробки с открытками.

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А.Аваков заверил соратников экс-премьера, что после выходных харьковская «Батькивщина» передаст через Качановскую колонию все эти обращения.

Он также выразил надежду, что тюремщики «проявят человечность» и не дадут цветам, которые оставили в больнице депутаты, завянуть и поставят их в помещении, где находится Ю.Тимошенко.

Во время поздравления сторонники экс-премьера выпустили в небо красные воздушные шарики, некоторые шарики были сформированы в восьмерки, к некоторым были привязаны белые розы.

Во время импровизированного митинга присутствующие на мероприятии народные депутаты обратились со словами поздравления к Ю.Тимошенко и всем украинским женщинам и выразили надежду, что «следующий праздник весны лидер оппозиции встретит на свободе вместе с родными, близкими, соратниками».