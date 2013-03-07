Главное за день: обзор топ-новостей

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Оппозиция продолжает блокировать Верховную Раду

Сегодня парламент вновь блокировали представители оппозиции, а депутаты от Партии регионов и Коммунистической партии покинули сессионный зал до 19 марта.

Известный актер Андрей Панин найден мертвым

Тело российского артиста Андрея Панина, известного по таким фильмам, как "Водитель для Веры", "Каменская", "Свадьба", "Сволочи", с травмой головы обнаружено в квартире на юго-западе Москвы.

Кужель: У Щербаня существовал конфликт с «Итерой», у него был компромат

Кужель также заявила, что убийство Щербаня не мог организовать никто, кроме спецслужб. А в прокуратуре решили, что показания Кужель опровергают линию защиты.

Берлускони получил год тюрьмы

Берлускони получил год тюрьмы по делу о покупке группой Unipol банка BNL.

Рыбак не исключает, что Янукович может распустить парламент

Председатель Верховной Рады Украины Владимир Рыбак не исключает, что Президент Украины Виктор Янукович может распустить парламент, если будет продолжаться его блокирование.

На «Интере» ликвидируют общественный совет, мол, не «требуют цензуры работы»

Inter Media Group Limited прекращает действие меморандума о создании независимого общественного совета на телеканале «Интер».

Совет Европы требует объяснений от украинской власти относительно Власенко

Генеральный секретарь Совета Европы Торбьерн Ягланд обратился к украинским властям с просьбой предоставить объяснения, на каких правовых основаниях Сергей Власенко был лишен депутатского мандата, а в ПАСЕ решили, что Власенко поплатился мандатом, потому что защищает Тимошенко.