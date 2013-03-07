Известный актер Андрей Панин найден мертвым
10:23, 07 марта 2013Общество
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Тело актера с травмой головы обнаружено в Москве.
Андрей Панин / Фото: Mikhail Popov из Википедии
Тело российского артиста Андрея Панина, известного по таким фильмам, как "Водитель для Веры", "Каменская", "Свадьба", "Сволочи", с травмой головы обнаружено в квартире на юго-западе Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД России по Москве.
"В четверг на Балаклавском проспекте, дом 18, с черепно-мозговой травмой обнаружено тело Андрея Панина", - сказал сотрудник пресс-службы.
В свою очередь источник в правоохранительных органах сообщил, что на протяжении четырех дней с артистом не могли связаться близкие, а в четверг знакомый Панина приехал к нему домой и обнаружил в квартире его тело с травмой головы.
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