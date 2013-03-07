Известный актер Андрей Панин найден мертвым

Тело российского артиста Андрея Панина, известного по таким фильмам, как "Водитель для Веры", "Каменская", "Свадьба", "Сволочи", с травмой головы обнаружено в квартире на юго-западе Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД России по Москве.

"В четверг на Балаклавском проспекте, дом 18, с черепно-мозговой травмой обнаружено тело Андрея Панина", - сказал сотрудник пресс-службы.

В свою очередь источник в правоохранительных органах сообщил, что на протяжении четырех дней с артистом не могли связаться близкие, а в четверг знакомый Панина приехал к нему домой и обнаружил в квартире его тело с травмой головы.