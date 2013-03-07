В ПАСЕ считают, что Власенко поплатился мандатом, потому что защищает Тимошенко

Содокладчики мониторингового комитета по Украине в Парламентской Ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) Майлис Рэпс (Эстония) и Мариетта де Пубракс-Лундин (Швеция), вместе с докладчиком по вопросу "Сохранение политической и уголовной ответственности отдельных", Питером Омтзигтом (Нидерланды) выразили свою глубокую обеспокоенность и разочарование по поводу отмены депутатского мандата народного депутата от ВО "Батькивщина" Сергея Власенко.

Об этом говорится в совместном заявлении ПАСЕ, переданном УНИАН.

"Это наводит на мысль, что господин Власенко был наказан за то, что является политическим союзником и юридическим советником заключенной экс-премьер-министра Юлии Тимошенко", - говорится в заявлении трех докладчиков.

Кроме того, в документе отмечается, что С.Власенко был лишен возможности присутствовать на сессии Парламентской Ассамблеи в Страсбурге в январе этого года на сомнительных основаниях, которые являются неприемлемыми, "и это только добавляет оснований к нашей обеспокоенности".

"Мы можем только согласиться с Кэтрин Эштон и Штефаном Фюле, которые заявили вчера, что избиратели, а не суд, должны принять решение о составе парламента, за исключением короткого периода, предусмотренного законом для судебного рассмотрения возможных нарушений выборов, которые здесь ни при чем", - говорится в заявлении.

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Как сообщал УНИАН, 6 марта Высший административный суд Украины досрочно прекратил полномочия народного депутата от “Батькивщины”, защитника экс-премьер-министра Ю.Тимошенко С.Власенко.

Суд принял такое решение по иску председателя Верховной Рады Владимира Рыбака. Председатель ВР обратился в суд, поскольку С.Власенко одновременно с полномочиями народного депутата занимался адвокатской деятельностью.

В то же время, в оппозиции заявляют о фальсификации решения Регламентного комитета ВР, на основании которого В.Рыбак направил представление в ВАСУ.