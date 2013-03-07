Регионалы и коммунисты разошлись: до 19 марта

Сейчас в зале остается четыре десятка представителей оппозиции, сообщает Тиждень.ua

В то же время, народный депутат от фракции «Батькивщина» Вячеслав Кириленко в Twitter написал: «Разошлись и коммунисты, и регионалы. События переносятся на 19 марта».

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Депутат от «Батькивщины» Владимир Яворивский объяснил, что сегодня вряд ли можно ожидать силового разблокирования парламента.

«Сегодня последний сессионный рабочий день. Далее три дня праздников, затем работа в комитетах», - отметил депутат и добавил, что 19 марта именно та дата, когда могут попытаться разблокировать работу Рады.