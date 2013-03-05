Главное за день: обзор топ-новостей
Оппозиция снова заблокировала Раду, у регионала Веревского отобрали мандат, а Тимошенко не поддалась на уговоры начальника колонии поехать в суд, отвернувшись к стене.
Более детальная картина дня - в нашем обзоре:
Переговоры в России затянулись, но Янукович не остался ночевать у Путина
Президент Украины Виктор Янукович сегодня ночью вылетел в Киев после многочасовых переговоров с Президентом России Владимиром Путиным в загородной резиденции «Завидово» (Тверская область).
Оппозиция требует от Рыбака лишить мандатов 11 совместителей из ПР (список)
Бютовец Николай Княжицкий просит спикера ВР Владимира Рыбака и голову регламентного комитета Владимира Макеенко подать в суд о лишении полномочий 11 депутатов из Партии регионов.
Оппозиционеры окружили трибуну ВР
Члены фракции "Батькивщина" собираются в президиуме и возле трибуны Верховной Рады. После этого члены фракции Партии регионов покинули сессионный зал ВР.
Начальник колонии «проведал» Тимошенко - она молчит и отворачивается
Экс-премьер-министра Украины Юлию Тимошенко не будут доставлять на заседание Киевского райсуда Харькова по делу о ЕЭСУ, сообщил журналистам начальник Качановской исправительной колонии Игорь Колпащиков.
Верховную Раду будут блокировать все три оппозиционные фракции
Три оппозиционные фракции приняли совместное решение о блокировании работы Верховной Рады.
ВАСУ лишил регионала Веревского депутатского мандата
Высший административный суд Украины досрочно прекратил полномочия народного депутата из фракции Партии регионов Андрея Веревского.
ВАСУ начал рассмотрение дела о лишении Власенко депутатства
ВАСУ начал рассмотрение дела Власенко, большинство журналистов не смогли попасть в зал суда. Сам Власенко на заседание суда не прибыл. Продолжение рассмотрения дела назначено на завтра.