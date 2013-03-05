Главное за день: обзор топ-новостей

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Переговоры в России затянулись, но Янукович не остался ночевать у Путина

Президент Украины Виктор Янукович сегодня ночью вылетел в Киев после многочасовых переговоров с Президентом России Владимиром Путиным в загородной резиденции «Завидово» (Тверская область).

Оппозиция требует от Рыбака лишить мандатов 11 совместителей из ПР (список)

Бютовец Николай Княжицкий просит спикера ВР Владимира Рыбака и голову регламентного комитета Владимира Макеенко подать в суд о лишении полномочий 11 депутатов из Партии регионов.

Оппозиционеры окружили трибуну ВР

Члены фракции "Батькивщина" собираются в президиуме и возле трибуны Верховной Рады. После этого члены фракции Партии регионов покинули сессионный зал ВР.

Начальник колонии «проведал» Тимошенко - она ​​молчит и отворачивается

Экс-премьер-министра Украины Юлию Тимошенко не будут доставлять на заседание Киевского райсуда Харькова по делу о ЕЭСУ, сообщил журналистам начальник Качановской исправительной колонии Игорь Колпащиков.

Верховную Раду будут блокировать все три оппозиционные фракции

Три оппозиционные фракции приняли совместное решение о блокировании работы Верховной Рады.

ВАСУ лишил регионала Веревского депутатского мандата

Высший административный суд Украины досрочно прекратил полномочия народного депутата из фракции Партии регионов Андрея Веревского.

ВАСУ начал рассмотрение дела о лишении Власенко депутатства

ВАСУ начал рассмотрение дела Власенко, большинство журналистов не смогли попасть в зал суда. Сам Власенко на заседание суда не прибыл. Продолжение рассмотрения дела назначено на завтра.