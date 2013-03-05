Оппозиция требует от Рыбака лишить мандатов 11 совместителей из ПР (список)

Причиной для этого Княжицкий называет совмещение этими депутатами работы в ВР с ведением частного бизнеса.

"У нас же нет выборочного правосудия! И эти депутаты не просто где-то там адвокатское удостоверение забыли, а конкретно и официально бизнесом занимаются", - отметил Княжицкий в своем блоге на Украинской правде.

"Доступ к данным Единого государственного реестра (ЕГР) открыт на сайте. Как видно из данных ЕГР, среди депутатов, входящих во фракцию ПР, есть целый ряд действующих частных предпринимателей. По состоянию на 05.03.13 ЕГР подтверждает факты, что действующими частными предпринимателями есть такие народные депутаты (или хотя бы лица, у которых такие же ФИО, как и у депутатов)", - написал он.

Депутатами-совместителями, по словам Княжицкого, являются:

Беловол Александр Николаевич - даже не находится в процессе прекращения деятельности.

Бондарь Виктор Васильевич - находится в состоянии прекращения предпринимательской деятельности.

Герега Александр Владимирович - в состоянии прекращения предпринимательской деятельности.

Горохов Сергей Александрович - в состоянии прекращения предпринимательской деятельности.

Грушевский Виталий Анатольевич - в состоянии прекращения предпринимательской деятельности.

Ничипоренко Валентин Николаевич - в состоянии прекращения предпринимательской деятельности.

Повалий Таисия Николаевна - в состоянии прекращения предпринимательской деятельности.

Рыженков Александр Николаевич - в состоянии прекращения предпринимательской деятельности.

Семенюк Артем Алексеевич - в состоянии прекращения предпринимательской деятельности.

Шаблатович Олег Николаевич - в состоянии прекращения предпринимательской деятельности.

Шаповалов Юрий Анатольевич - в состоянии прекращения предпринимательской деятельности.