Оппозиционеры окружили трибуну ВР

Как передает корреспондент УНИАН, за трибуной стоит Александр Турчинов. Рядом стоят другие оппозиционные депутаты и о чем-то советуются.

Народный депутат Леонид Емец ("Батькивщина") написал в своей странице в Facebook: "Трибуна и президиум заблокированы!"

В правительственной ложе установлена картонная фигура премьер-министра Украины Николая Азарова с надписью “Папєрєднік”.

Представители оппозиции также размещают плакат с надписью “Стоп диктатуре” над президиумом ВР.