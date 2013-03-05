Оппозиционеры окружили трибуну ВР
09:40, 05 марта 2013Политика
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Члены фракции “Батькивщина” собираются в президиуме и вблизи трибуны Верховной Рады.
Оппозиционеры собираются возле трибуны / Фото из Facebook Леонида Емца
Как передает корреспондент УНИАН, за трибуной стоит Александр Турчинов. Рядом стоят другие оппозиционные депутаты и о чем-то советуются.
Народный депутат Леонид Емец ("Батькивщина") написал в своей странице в Facebook: "Трибуна и президиум заблокированы!"
В правительственной ложе установлена картонная фигура премьер-министра Украины Николая Азарова с надписью “Папєрєднік”.
Представители оппозиции также размещают плакат с надписью “Стоп диктатуре” над президиумом ВР.
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