ВАСУ лишил регионала Веревского депутатского мандата
Высший административный суд Украины досрочно прекратил полномочия народного депутата из фракции Партии регионов Андрея Веревского.
Как передает корреспондент УНИАН, такое решение приняла коллегия судей во главе с судьей Инной Масло по иску председателя ВР Владимира Рыбака к А.Веревскому относительно досрочного прекращения полномочий этого народного депутата.
Председатель ВР обратился в суд с соответствующим иском, поскольку А.Веревский одновременно с полномочиями народного депутата является руководителем коммерческой структуры.
“Удовлетворить административный иск председателя Верховной Рады Владимира Рыбака к народному депутату Андрею Веревскому”, - зачитала приговор судья И.Масло.
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Как говорится в исковом заявлении, которое огласила судья, 27 февраля этого года комитет ВР по вопросам регламента и депутатской этики принял заключение о несовместимости депутатского мандата А.Веревского с предпринимательской деятельностью, которую он ведет. В иске отмечается, что не смотря на это, А.Веревский не сложил депутатские полномочия. Таким образом, в соответствии с Конституцией Украины председатель ВР В.Рыбак просит суд лишить А.Веревского депутатских полномочий.
Вместо этого представитель А.Веревского в суде в ходе заседания отметил, что депутат не опровергает и не отрицает, что он является директором и председателем совета директоров компании “Кернелл Холдинг”. Вместе с тем представитель заявил, что при этом А.Веревский не получает денежное вознаграждение за свою работу в этой компании.
Как сообщает Украинская правда, в процессе cуд не допустил в качестве третьей стороны депутата от УДАРА Сергея Каплина, который собирался акцентировать внимание на незаконности принятия решения регламентного комитета.
"Веревский не был в Верховной Раде ни этого созыва, ни прошлого и проживает в Швейцарии", - напомнил также Каплин.