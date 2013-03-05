ВАСУ лишил регионала Веревского депутатского мандата

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение приняла коллегия судей во главе с судьей Инной Масло по иску председателя ВР Владимира Рыбака к А.Веревскому относительно досрочного прекращения полномочий этого народного депутата.

Председатель ВР обратился в суд с соответствующим иском, поскольку А.Веревский одновременно с полномочиями народного депутата является руководителем коммерческой структуры.

“Удовлетворить административный иск председателя Верховной Рады Владимира Рыбака к народному депутату Андрею Веревскому”, - зачитала приговор судья И.Масло.

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Как говорится в исковом заявлении, которое огласила судья, 27 февраля этого года комитет ВР по вопросам регламента и депутатской этики принял заключение о несовместимости депутатского мандата А.Веревского с предпринимательской деятельностью, которую он ведет. В иске отмечается, что не смотря на это, А.Веревский не сложил депутатские полномочия. Таким образом, в соответствии с Конституцией Украины председатель ВР В.Рыбак просит суд лишить А.Веревского депутатских полномочий.

Вместо этого представитель А.Веревского в суде в ходе заседания отметил, что депутат не опровергает и не отрицает, что он является директором и председателем совета директоров компании “Кернелл Холдинг”. Вместе с тем представитель заявил, что при этом А.Веревский не получает денежное вознаграждение за свою работу в этой компании.

Как сообщает Украинская правда, в процессе cуд не допустил в качестве третьей стороны депутата от УДАРА Сергея Каплина, который собирался акцентировать внимание на незаконности принятия решения регламентного комитета.

"Веревский не был в Верховной Раде ни этого созыва, ни прошлого и проживает в Швейцарии", - напомнил также Каплин.