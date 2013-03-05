Регионалы потянулись к выходу из ВР

11:03, 05 марта 2013
Политика
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Члены фракции Партии регионов начинают покидать сессионный зал ВР.

Фото из Facebook Леонида Емца

После совещания члены фракции Партии регионов начинают покидать сессионный зал Верховной Рады.

Как передает корреспондент УНИАН, народные депутаты от оппозиции продолжают блокировать трибуну и президиум ВР.

Представители других политических сил частично находятся в сессионном зале.

При этом коммунисты уже ушли из зала заседаний парламента.

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