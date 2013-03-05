Регионалы потянулись к выходу из ВР
11:03, 05 марта 2013Политика
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Члены фракции Партии регионов начинают покидать сессионный зал ВР.
Оппозиция держит осаду / Фото из Facebook Леонида Емца
После совещания члены фракции Партии регионов начинают покидать сессионный зал Верховной Рады.
Как передает корреспондент УНИАН, народные депутаты от оппозиции продолжают блокировать трибуну и президиум ВР.
Представители других политических сил частично находятся в сессионном зале.
При этом коммунисты уже ушли из зала заседаний парламента.
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