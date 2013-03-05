ВАСУ начал рассмотрение дела о лишении Власенко депутатства

Высший административный суд Украины начал рассмотрение дела о возможном лишении полномочий народного депутата из фракции "Батькивщина" Сергея Власенко, при этом большинство журналистов не смогли попасть в зал заседаний суда.

Как передает корреспондент УНИАН, сначала журналисты около получаса ждали, чтобы получить возможность попасть в здание суда, впоследствии они вынуждены были выстоять очередь, чтобы пройти проверку через металлоискатель.

В результате, когда часть журналистов смогла пройти в здание суда под двери зала, где рассматривается дело Власенко, оказалось, что там уже находятся более десятка депутатов от оппозиции.

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Еще около 10 депутатов остались под дверью зала заседаний, также в зал не смогли попасть подавляющее большинство журналистов.

Рассмотрение дела проходит в зале, который способен вместить около 20-25 человек.

Несмотря на то, что ранее сообщалось, что в случае большого количества желающих попасть на заседание суда, рассмотрение дела будет перенесено в другой более просторный зал, этого так и не произошло.

На данный момент несколько сотрудников “Грифона” охраняют вход в зал заседаний. Депутаты поставили под стену зала заседаний стол, на который влезли несколько фотокорреспондентов и операторов и через окно пытаются снимать ход судебного заседания.

На данный момент в зале заседаний присутствует лидер фракции “Батькивщина” Арсений Яценюк, который выступает в качестве защитника С.Власенко.

Также в зале суда находятся лидер партии «УДАР» Виталий Кличко и лидер ВО “Свобода” Олег Тягнибок.

Сам С.Власенко на заседание суда не прибыл.