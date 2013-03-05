Начальник колонии не теряет надежду уговорить Тимошенко пойти в суд

Начальник Качановской исправительной колонии Игорь Колпащиков в который раз прибыл в Центральную клиническую больницу “Укрзализныци” в Харькове, в стационаре которой находится экс-премьер Юлия Тимошенко для того, чтобы предложить ей принять участие в заседании Киевского районного суда Харькова по делу о нарушениях в деятельности корпорации ЕЭСУ, которое продолжится сегодня в 14.30.

Как передает корреспондент УНИАН, около 12.25 И.Колпащиков зашел в больницу.

“Сейчас я захожу для того, чтобы еще раз повторно предложить ей принимать участие в судебном заседании”, - сказал И.Колпащиков.

Он отметил, что сегодня утром Ю.Тимошенко на камеру отказалась от участия в судебном заседании.

По словам начальника колонии, в своем заявлении от 4 марта Ю.Тимошенко не дала прямого ответа относительно участия в заседании Киевского райсуда Харькова.