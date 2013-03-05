Политолог считает, что Янукович ведет «челночную» дипломатию

Визит президента Украины Виктора Януковича в Москву, после саммита Украина-ЕС свидетельство того, что украинская сторона ведет банальный политико-экономический торг.

Об этом в эфире «5 канала» заявил директор Центра политического анализа «Пента» Владимир Фесенко

«Сам факт такой челночной дипломатии, как когда-то говорили, когда сначала Брюссель, а затем Москва - это, на мой взгляд, свидетельство того, что банальный торг идет политический и экономический. В данном случае Украину, и Януковича лично, интересуют вопросы энергетической политики - газовый вопрос. То, что он на всех публичных мероприятиях в последнее время говорит об этом, значит, что он ищет какие-то варианты », - заявил Фесенко.