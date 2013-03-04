Янукович полетит к Путину на вертолете

Как передает корреспондент УНИАН, планируется, что В.Янукович прибудет в подмосковный аэропорт «Внуково-2» в 15.00 (13.00 по киевскому времени).

После этого на вертолете осуществит перелет в резиденцию «Завидово».

Запланированы двухчасовые переговоры с российским коллегой В.Путиным.

По итогам переговоров не планируется общение с журналистами, однако согласно программе визита представители СМИ смогут принять участие в протокольной съемке.

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После переговоров с В.Путиным Президент Украины на вертолете вернется в аэропорт, откуда отправится в Киев.

Как сообщал УНИАН, вчера пресс-служба Президента РФ сообщила, что в ходе встречи В.Путина и В.Януковича будет обсуждаться вопрос ценообразования и объемы поставок газа в Украину, а также сотрудничество Украины с Таможенным союзом.