Власти области не признают расширения Киева

«Мы этого решения не признаем, поскольку границы административных территориальных единиц устанавливает Верховная Рада», - заявил председатель Киевской областной государственной администрации Анатолий Присяжнюк, пишет газета «Сегодня».

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С ним согласен и глава Киевского областного совета Александр Качный: «Ни с областью, ни с районными, сельскими, городскими советами проект решения Киевсовета согласован не был. Мы соберем внеочередную сессию и обратимся в Верховную Раду и Генпрокуратуру относительно этих нарушений».

В Киевсовете тоже намерены отстаивать свои права в парламенте.

Как сообщалось, 28 февраля на сессии Киевсовета депутаты проголосовали за расширение границ Киева почти на 2 тыс. га. В состав столицы вошли участки земли Лесников, Чабанов, Белогородки, Ирпеня, Вышгорода, Княжичей, Гнедина, Коцюбинского и 17 га Броварского района. По мнению столичных властей, это присоединит к городу исторические земли и защитит от вырубки Беличанский лес.