На Банковой подтвердили, что Янукович летит к Путину в понедельник

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы Украинского государства.

Как сообщал УНИАН, до этого визит В.Януковича в Россию планировался на 18 декабря 2012 года, однако был перенесен.

Тогда пресс-служба Президента Украины сообщала, что темами встречи президентов Украины и России определены актуальные вопросы украинско-российского сотрудничества, в первую очередь, в энергетической и торгово-экономической сферах. В частности – наработка взаимоприемлемого механизма взаимодействия Украины с Таможенным союзом России, Беларуси и Казахстана.

«Для успешной реализации этих договоренностей необходимы дополнительные консультации на экспертном уровне. В связи с этим стороны договорились о перенесении сроков визита», – отметили в пресс-службе.